Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Skiathlon Mondiali 2025 in DIRETTA: Klaebo fa due su due, Pellegrino a 0?2 dal podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInchiniamoci dunque a Johannes Høsflot! Sono 102 le vittorie di primollo per il fuoriclasse norvegese, Norvegia che chiude il tris nella prima gara distance maschile: ne faranno altri!14:47 Quinto posto di enorme valore di Federico, si era messo tutto per il meglio. Che peccato! Grande onore a Nyenget, nessuno si aspettava che tenesse così in pattinaggio.14:46 Nyenget argento, Amundsen bronzo.a +0?2 dalla medaglia di bronzo.COMPLETA LA DOPPIETTA D’ORO! Il suo Mondiale è appena cominciato!Amundsen e Nyenget?! TUTTI INSIEME I NORVEGESI DIETRO!NOOOOOOOO QUANTO C’E’ MANCATO!CLAMOROSO ARRIVO IN VOLATA DIETROQUINTO!PRENDE IL LARGOULTIMA CURVAASCOLLINA DAVANTI KRUEGER,LO TALLONA E ANDRA A VINCERE:IN ZONA MEDAGLIA!e Krueger davanti,E’ LI!!!!!RISALE ALLA GRANDE SULLA SALITA PIU DIRA!Sarà volata amici!gongola.