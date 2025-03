Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: si parte alle 11.00. Lamp cerca il colpaccio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DEIDI SCI9.0010:47 Italia che festeggia la prima medaglia di questa edizione con il bronzo colto da Sara Thaler nelfemminile. Morale dunque alto per i giovani azzurri.10:43 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta deldei. Poco meno di 20 minuti al via della gara.Buongiorno e benvenuti nellatestuale deldei. Dopo le copiose nevicate del venerdì gli organizzatori ci riprovano sperando nella clemenza del meteo. Contingente italiano che spera nel primo guizzo da medaglia dopo le discese che non hanno portato podi.Emanuelè la principale freccia all’arco azzurro, con Sebastiano Cipriano, Nicolò Nosenzo e Luca Ruffinoni che completano il quartetto dei giovani padroni di casa.