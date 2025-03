Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: inizia la gara!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DEIDI SCIDALLE 9.0011:42 Ben 1.81 secondi di ritardo per Strauss, mentre il britannico Maximilian Laughland esce di scena nella parte alta. Si prosegue con il norvegese Vetle Fjellstad Fosse.11:40 Esce di scena Haas nel tratto finale quando vantava ben 79 centesimi di margine su Fernsebner. Ancora Austria con Florian Strauss.11:38 L’austriaco Matthias Fernsebner fissa il primo riferimento impiegando 57 secondi e 17 centesimi per completare un velocissimo. Tocca al connazionale Matteo Haas.IL11:37 Ci siamo! E’ il momento degli apripista, al termine del loro lavoro partirà finalmente ildei!11:35 Da Tarvisio non giunge alcuna comunicazione.