LIVE Sci alpino, SuperG maschile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: il tedesco Brandis beffa Manser, azzurri attardati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELFEMMINILE DEIDI SCIDALLE 9.0012:14 Undicesima posizione per il trans, mentre anche Nosenzo non riesce ad incidere sulle nevi di casa. L’azzurro chiude al dodicesimo posto ad un secondo e 21 centesimi da.12:13 Dopo la prova del francese Jonas Skabar toccherà all’azzurro Nicolò Nosenzo.12:10 Settima posizione per l’americano Aksel Lindenmeyr. Pista in ottime condizioni nonostante i numerosi passaggi.12:09 NUOVO LEADER! Gara fantastica di, che accumula un gran vantaggio nel settore centrale riuscendo a ridurre i danni nella sezione conclusiva. 56.97 e primo posto per il.12:09 Staccatissimo il nordamericano mentre parte ilBenno.12:08 Settimo posto provvisorio per Krauss, che paga 94 centesimi allo svizzero.