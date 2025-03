Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Svizzera davanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:14 Si piazza in posizione numero 6 Olivier, proprioalle azzurre ex-aequo Druetto e Righi. Ora Schmelmer e poi Sara Thaler!10:13 Victoria Olivier (AUT) può partire dopo la breve pausa.10:12 Brutta caduta per la tedesca Emily Woerle, che però sembra stare bene.10:11 La prossima azzurra è Sara Thaler con il 16. Intanto siamo al 12 di Allison Mollin (USA), che però perde tanto.10:10 Gran run della francese, che si mette in seconda posiizone con 0?51 di ritardo, con appena 0?02Grob (SUI).10:09 Addirittura nona l’azzurra a +1’96” dallaMathis. Ora Francia con Garance Meyer.10:08 Primo intermedio con +0?37 per l’azzurra classe 2006.10:08 Dietro a Druetto e Righi anche l’austriaca: tocca a Vanni!10:07 Dietro di tanto l’americana, concentriamoci su Camilla Vanni, che scenderà dopo Viktoria Burgler.