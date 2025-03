Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: resiste il bronzo di Sara Thaler

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANO! Perde tanto, troppo Herzgsell. Sarà dietro a.+0?32 al primo tempo per lei: attenzione!10:32 Siamo al pettorale numero 30 amici di OA Sport: l’austriaca Herzgsell.DIETROOOO! Di 0?82! E’ decima! Appena davanti alle azzurre ex-aequo.ildi!+0?71 al secondo intermedio. Nella seconda parte fino può battere. Attenzione!+0?23 al primo intermedio: attenzione!10:30 In partenza l’ultima svizzera: Sina Fausch.10:29 Dietro di parecchio la tedesca, ricordiamo cheè sul podio provvisorio a +0?29 e Druetto-Righi sono con lo stesso tempo in 10^ posizione a +0?86.10:28 Attenzione alla tedesca Lisa Seebacher (25). Poi Svizzera con Alina Willi (26).10:28 Siamo al pettorale numero 24, innocuo per, l’USA Logan Grosdidier.