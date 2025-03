Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: partenza dallo start di riserva

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:50 Andiamo a ricordare i numeri diprincipali, e quelli delle atlete azzurre:Righi Ludovica (ITA, 2006)Druetto Ludovica Vittoria (ITA, 2004)Allenbach Dania (SUI)Rings-Wanner Valentina (AUT)Mathis Jasmin (SUI)Grob Stefanie (SUI)Grosdidier Tatum (USA)Buergler Viktoria (AUT)Vanni Camilla (ITA, 2006)Meyer Garance (FRA)16. Thaler Sara (ITA, 2004)9:44 Ancora 15? di attesa e partirà ildeida Tarvisio (ITA).8.10 Il, valido anche per la combinata a squadre, scatterà alle ore 10.00 dalladi.I PETTORALI DILADELMASCHILE DEIDI SCIDALLE 11.0018:03 Giunge notizia che la prova divalida per assegnare le medaglie dei Campionatida Tarvisio si svolgerà dalle 9:00.