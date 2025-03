Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: bronzo provvisorio per Sara Thaler

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:27 DIETRO! Perde tanto, c’è stato un errore per Johanesn: 13^.10:26 Attenzione anche alla norvegese Johanesen che al secondo intermedio ha 0?62 di ritardo e può togliere la medaglia a.NOOO! Si soli due centesimi si piazza davanti ala norvegese Zegg. Ritardo di 0?27.10:25 Sono 0?67 al secondo, attenzione che si può recuperare in fondo!10:25 L’ austriaca Leonie Zegg ha solo 0?19 di ritardo in cima!10:24 Settima Antonia Reischl, siamo al pettorale 21: si soffre!10:24 MEZZO SECONDO ha datoa Jasmin Mathis (SUI), la leader della gara e probabilmente l’oro innell’ultimo settore.10:23 Adesso diventa un lungo countdown, nel frattempo si sono attestate fuori dalla top 10 la francese Charbonnier e l’USA Hunt.