Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG femminile Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: bronzo di Sara Thaler

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladeldeiJunior, a breve la partenza del super G maschile. Un saluto sportivo!11:14 Miglior tempo nell’ultimo settore per, che grazie a un super finale si è messa al collo la Medaglia dinel Super G deidi Tarvisio!11:10 Ricapitoliamo la classifica finale:Jasmin Mathis (SUI) 1:02.3Leonie Zegg (AUT) +0”27(ITA) +0”29Garance Meyer (FRA) 0”51Stefanie Grob (SUI) +0”53Allison Mollin (USA) +0”6411. Ludovica Vittoria Druetto (ITA) +0?8611. Ludovica Righi (ITA) +0?8611:08 Vi diamo il risultato di Chiara Di Camillo (ALB) che ha chiuso in 43^ posizione a +12?68.11:05 Molto positiva quindi la seconda giornata effettiva di competizioni da Tarvisio, che vedrà ufficializzarsi la prima medaglia azzurra a Tarvisio!11:03 Segnaliamo la presenza di Chiara di Camillo (ALB).