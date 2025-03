Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: sarà solito monologo svizzero?

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla dello slalom di, gara di apertura della tappa slovena della Coppa del Mondo 2024-di sci maschile. Dopo il week end di Crans Montana dedicato alle discipline veloci inizia sulla neve slovena il fine settimana dedicato alle prove tecniche.Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l'attesa per il maschile di Adelboden, settimo appuntamento stagione per questa specialità. Il campione è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano e anche se quest'anno è stato meno dominante rispetto al passato, lo conferma il quarto posto ottenuto nella gara iridata. Lo, che lo scorso anno ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l'obiettivo di conquistare il quarto trionfo della stagione in che è la sua gara prediletta, dopo quelli di Val d'Isere, dell'Alta Badia e di Adelboden.