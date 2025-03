Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Kristoffersen sorprende Odermatt, delude De Aliprandini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA9.51: Ritardo di 47 centesimi per Haaser all’intermedio9.50: Errore gravissimo per il norvegese McGrath che va in rotazione nella parte finale, riesce a restare dentro e chiude a 3?24 dalla testa ma era già in forte ritardo. E’ 12mo. Ora Haaser9.47: Si inserisce al settimo posto l’austriaco Brennsteiner, chiudendo a 1?32 dalla testa9.46: Stesso tempo di Deper l’austriaco schwarz che perde progressivamente e chiude nono a 1?499.45: Come spesso è accaduto Desi prende rischi incredibili, tocca con lo scarpone, quasi si sdraia sulla neve in una pista dove i rischi pagano il giusto, soprattutto nel finale: ritardo di 1?49, ha perso più di un secondo nell’ultima parte ed è nono, ultimo9.