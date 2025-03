Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Kristoffersen sorprende Odermatt, azzurri lontani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA10.26: Lontano dai primi il francese Elezi Cannaferina che chiude a 3?74 dalla testa ed è 27mo10.25: Gratz chiude alle spalle di Della Vitem, è 23mo a 2?4710.23: Questa la classifica dopo le prime 30 discese:1 Henrik(NOR) 1:10.732 Marco(SUI) +0.153 Joan Verdu (AND) +0.524 Alexander Steen Olsen (NOR) +0.815 Thibaut Favrot (FRA) +0.836 Loic Meillard (SUI) +0.847 Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.888 Raphael Haaser (AUT) +1.039 Manuel Feller (AUT) +1.0410 Zan Kranjec (SLO) +1.0611 Stefan Brennsteiner (AUT) +1.3212 Thomas Tumler (SUI) +1.3313 Timon Haugan (NOR) +1.3414 Filip Zubcic (CRO) +1.4215 Sam Maes (BEL) +1.4516 Patrick Feurstein (AUT) +1.