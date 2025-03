Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: De Aliprandini e Della Vite per la rimonta! Guida Kristoffersen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADISCESA FEMMINILE DI KVITFJELL DALLE 10.30I PETTORALI DI PARTENZA12.47. perde tanto lo svizzero Aerni che si inserisce alle spalle dell’azzurrocon 76 centesimi di ritardo. Ora Luca De12.46: Bel finale di gara dello statunitense Radamus che va al comando con 12 centesimi di vantaggio12.44: Ottima la manche del tedesco Grammel che riesce a restare davanti acon 15 centesimi di vantaggio12.42: E’ PRIMO FILIPPO! Ottima manche per l’azzurro che mantiene 67 centesimi di vantaggio, lasciando 3 decimi nell’ultimo tratto dove Feurstein era andato molto forte!12.41: Fuori in alto l’austriaco Haechler che si inclina e va per la tangente. Ora12.40. In grossa difficoltà il tedesco Gratz fin dalle prime battute di gara, lascia quasi due secondi a Feurstein.