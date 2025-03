Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: riparte la gara, tra poco Brignone e Goggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA10.48la. In pista la campionessa del mondo Johnson, squalificata per aver saltato tre test anti-doping.10.46 Laripartirà tra due minuti con una delle principali favorite: l’americana Breezy Johnson.10.45sempre interrotta. Intanto Sara Thaler è vicina al bronzo ai Mondiali juniores in superG.10.43 Weidle-Winkelmann si rialza, sta bene. Ora ci vorrà qualche minuto per sistemare le reti.10.42 La tedesca ha incrociato gli sci proprio mentre stava approcciando la curva più difficile della pista. E’ ancora a terra seduta, ma non sembra niente di grave.10.41 Non sarà una pausa brevissima.10.40 Brutta caduta per Weidle-Winkelmann alla curva Tommy Moe. La tedesca impatta con violenza contro le reti.