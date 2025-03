Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone terza davanti a Pirovano e Goggia, ma guadagna su Gut

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.01 L’elvetica perde nel finale ed è sesta a 0.48.punti su Gut in classifica!11.00 La svizzera Lara Gut-Behrami ha 0.06 di vantaggio al penultimo intermedio10.58 Sofiaè quinta a 0.33, a 0.03 da, ed a 0.02 da Laura, quarta.10.56 Federicaa 0.30 con 0.01 di margine su Laura, quarta.10.54 L’austriaca Cornelia Huetter si inserisce in seconda posizione a 0.16 dalla statunitense.10.52 Ottima gara di Laura, seconda a 31 centesimi.10.49 Breezy Johnson è seconda a 59 centesimi. Vediamo Laura. Se vuole il podio, deve compiere l’impresa di portarsia Macuga.10.49 Johnson finisce larghissima di linea come Curtoni. E infatti è dietro di 32 centesimi al terzo intermedio.