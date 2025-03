Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Brignone incrementa su Gut-Behrami, Monsen le fa un favore. Ancora piazzate Pirovano e Goggia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.19 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 10.30 per il superG. Un saluto sportivo.12.18 La classifica di:1. Federica(Italia) 3842. Cornelia Huetter (Austria) 3683. Sofia(Italia) 3504. Lauren Macuga (Stati Uniti) 2305. Lara Gut-(Svizzera) 2296. Laura(Italia) 20912.18 La classifica generale di Coppa del Mondo:1. Federica(Italia) 10942. Lara Gut-(Svizzera) 8633. Zrinka Ljutic (Croazia) 7534. Sofia(Italia) 7115. Sara Hector (Svezia) 6666. Camille Rast (Svizzera) 6627. Cornelia Huetter (Austria) 5558. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 5259. Lara Colturi (Albania) 50410. Wendy Holdener (Svizzera) 46612.17 I piazzamenti delle altre italiane: 11ma Nadia Delago a 0.