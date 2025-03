Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Kvitfjell 2025 in DIRETTA: Aicher in testa, Brignone fuori dal podio, ma guadagna ancora su Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.21 La classifica dopo le prime 22:1) Emma(Germania) 1’31?692) Lauren Macuga (USA) +0.033) Cornelia Huetter (Austria) +0.194) Federica(Italia) +0.335) Laura Pirovano (Italia) +0.346) Sofia Goggia (Italia) +0.367) Lara Gut-(Svizzera) +0.518) Corinne Suter (Svizzera) +0.549) Breezy Johnson (USA) +0.6210) Ester Ledecka (Cechia) +0.7511.20 Lindsey Vonn va alle spalle della compagna di squadra ed è 13ma a 0?95.11.18 La nordamericana sbaglia e chiude 12ma a 0?81. Tocca a Lindsey Vonn!11.17 La statunitense Jacqueline Wiles è indopo due intermedi!11.15 Male Marta Bassino, 15ma a 1?94.11.12 La teutonica Emmavola in vetta con 1’31?69, con 0?03 su Lauren Macuga. Come ieri sono 4a, 5a e 6a le azzurre.