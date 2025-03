Spazionapoli.it - LIVE PRIMAVERA – Napoli-Monopoli 0-0: azzurrini padroni del match!

Leggi su Spazionapoli.it

Ventunesima giornata del campionato2 tradi scena allo Stadio ‘Giuseppe Piccolo’ di Cercola.Primo tempo20? – Giocata di enorme spessore qualitativo da parte di Mboumbou che offre uno splendido pallone a Borriello. L’esterno azzurro non riesce a sfondare la retroguardia del.17? –arrembante in questa prima frazione di gioco. Popovic e Borriello duettano nei pressi dell’area di rigore, pone resistenza la difesa pugliese.14? –a un passo dal vantaggio con De Chiara! Il centrocampista ci prova con il mancino, provvidenziale l’intervento di Silvestri.12? – Assedio del, pericoloso anche sulla fascia sinistra con Borriello. Altro calcio d’angolo per i ragazzi di mister Rocco.11? – Combinazione sul versante destro tra Russo e Malasomma.