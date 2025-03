Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: Van Aert favorito, presenti Bettiol e Trentin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della. In Belgio si alza il sipario sulla stagione delle Classiche del Nord con l’ottantesima edizione dellaHet. La partenza sarà a Gent mentre l’arrivo è posto a Ninove dopo 197 km.I corridori affronteranno nove settori di pavé e undici muri: la maggior parte delle difficoltà sono nella seconda metà del percorso. Le asperità principali saranno il Muur-Kapelmurr (475 metri al 9.3% di pendenza media con punte al 19.8%) ed il Bosberg (980 metri al 5.8%). Dalla cima del Bosberg mancheranno una dozzina di chilometri dall’arrivo.Ildi giornata è Wout Van(Team Visma Lease a bike). Il belga cerca il primo successo stagionale su strada, anche se alla Volta ao Algarve non ha mai veramente convinto.