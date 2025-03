Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: Van Aert costretto a inseguire a 30 km dal traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Ripresa la fuga, 30 km al.15.24 Vane Benoot fanno la voce grossa nel gruppetto secondario.15.23 Tarling viene ripreso dal gruppo Alpecin-Deceuninck.15.22 Inizia lo strappo del Berendries (0.9 km al 6.9%).15.20 La Alpecin-Deceuninck comanda il gruppetto in fila indiana: da dietro non rientrano, anche se ora la Visma Lease a Bike è a tutta per tornare sugli uomini più vicini.15.18 Ricordiamo che tra i fuggitivi e il troncone di testa del gruppo c’è Tarling, separato dalla testa della corsa di mezzo minuto.15.18 1? il distacco del gruppo di Philipsen dai battistrada. Si sta affrontando per la terza volta il muro del Leberg.15.16 Assieme a Philipsen troviamo Matteo Jorgenson e Paul Magnier (Soudal Quick-Step).15.15 20? il divario tra i due tronconi del gruppo spaccatosi in precedenza.