Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: Soren Waerenskjold vince a sorpresa, Van Aert e Philipsen beffati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Ottava per posizione pernzo Albanese (EF Education-Easy Post): buon piazzamento per l’azzurro, il migliore degli italiani in questa gara. 12mo Matteo Trentin, classificatosi appena dietro a Wout Van.16.09 Perarriva la seconda vittoria della stagione, la quattordicesima della carriera. Per un corridore militante in una formazione Professional, il successo odierno può rappresentare una svolta per le annate che verranno.16.08 Sul podio insieme atroviamo Paul Magnier, il quale per mezza bicicletta non è riuscito a rimontare sul norvegese, e Jasperda cui ci si doveva attendere di più in un arrivo del genere.16.05! Colpaccio del 24enne norvegese della Uno-X Mobility! Dal nulla lo scandinavo è sbucato per andarsi a prendere la vittoria più importante della carriera.