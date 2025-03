Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: sette corridori in testa a 70 km da traguardo, il gruppo insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.28 I fuggitivi imboccano lo strappo del Valkenberg (0.5 km al 7.2%).14.25 70 km al.14.23 Ilnon sta spingendo, e i fuggitivi mantengono un margine di 4’30” sugli inseguitori.14.20 Ora nelc’è disorganizzazione. Il plotone sta affrontando lo strappo del Leberg.14.18 Anche il plotone transita sul tratto in pavé di Haagheok.14.15 Ilè decisamente allungato. Il ritmo si è ulteriormente intensificato.14.13 Inizia il tratto di pavé di Haagheok, lungo due chilometri.14.12 Caduta nel, coinvolti diversitra cui Victor Campenaerts (Team Visma Lease a Bike) e Stefan Kueng (Groupama – FDJ).14.11 80 km al.14.08 4’30” il margine deibattistrada sul.14.06 Ci avviciniamo al prossimo tratto in pavé, quello di Haagheok (2000 metri).