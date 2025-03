Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: guadagna la fuga, gruppo ad oltre 7?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23 Grande rallentamento in: in un amen il distacco è salito sopra i 7 minuti.13.20 120 chilometri al traguardo.13.17 Lasul. Il distacco ora è di 5? 20?.13.14 Tra i corridori inc’è un italiano. Si tratta di Giosuè Epis, che si sta regalando una grande vetrina a tre giorni dal proprio ventitreesimo compleanno. Epis corre per l’Arkea – B&B Hotels da tre stagioni.13.11 La corsa potrebbe decidersi sugli ultimi due muri: il Muur-Kapelmurr (475 metri al 9.3% di pendenza media con punte al 19.8%) ed il Bosberg (980 metri al 5.8%). Dalla cima del Bosberg mancheranno una dozzina di chilometri dall’arrivo.13.08 Van Aert cerca la cinquantesima vittoria della propria carriera. Il belga in questa stagione ha partecipato alla Volta Ao Algarve senza brillare nelle volate ma ottenendo un convincente terzo posto nella cronometro conclusiva13.