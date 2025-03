Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: gruppo a 1’30” dai fuggitivi a 40 km dal traguardo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.13 La Alpecin-Deceuninck rischia di sbancare grazie all’azione effettuata all’imbocco del Molenberg (0.4 km al 6.4%). Philipsen ha una chance enorme: bisogna vedere se da dietro qualcuno può rientrare.15.12 Wout Van Aert era rimasto intruppato nel restringimento precedente ed è costretto a spingere a tutta per rientrare nel.15.11 40 km al.15.10 Joshua Tarling (INEOS-Grenadiers) si trova a 50? dai.15.09 E qua ilsi può spaccare: molto attenta la Alpecin-Deceuninck per Jasper Philipsen.15.08 Strada strettissima, i corridori della coda delsono costretti a piantarsi per evitare di accavallarsi uno sull’altro.15.07 Inizia il Molenberg Molenberg (0.4 km al 6.4%).15.06 Poca attività inin questa fase, il distacco dai setterimane invariato.