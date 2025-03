Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: Epis nella fuga di giornata, gruppo a 5?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 Inizia l’Haaghoek per i sette battistrada.12.36 Poco dopo la fine dell’Haaghoek i corridori affronteranno il Leberg (1 km al 3.4%), primo muro di.12.34 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Giosuè(Arkea – B&B Hotels), Elmar Reinders (Team Jayco AlUla), Enzo Leijnse e Julius Van Den Berg (Team Picnic PostNL), Siebe Deweirdt e Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Hartthijs De Vries (Unibet Tietema Rockets)12.31 Mancano 5 chilometri all’Haaghoek, settore di pavé di 2000 metri.12.29 Caduta di 3 corridori.12.27 Questo il passaggio dei fuggitivi sul Paddestraat:The breakaway is getting used to the cobbles! #OHN25 pic.twitter.com/fkWVFC5Ivh—(@HNB) March 1,12.24 Problemi meccanici per Nils Politt (UAE Team Emirates – XRG)12.