Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: 7 corridori in fuga con 5? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14 I fuggitivi entrano sul Paddestraat.12.12 In casa Italia occhi puntati specialmente su Alberto Bettiol (XDS Astana Team). L’azzurro si presenta a questa stagione delle Classiche del Nord con grandi ambizioni e con l’obiettivo primario di difendere al meglio la maglia di campione nazionale. Attenzione anche a Davide Ballerini (XDS Astana Team), Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost) e Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).12.09 Si riavvicina ilche ora ha un distacco di 4? 30?.12.07 Il favorito di giornata è Wout Van Aert (Team Visma Lease a bike). Il belga cerca il primo successo stagionale su strada, anche se alla Volta ao Algarve non ha mai veramente convinto. I principali avversari saranno Arnaud De Lie (Lotto) e Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), ma attenzione anche a possibili sorprese come Thomas Pidcock (Q36.