Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: 7 corridori in fuga con 5? 55? ai -100 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.54 Tutte le squadre di punta sono nelle prime posizioni del gruppo. Ben posizionati Team Visma Lease a bike, UAE Team Emirates – XRG, Q 36.5 Pro Cycling Team ed Alpecin Deceuninck.13.52 Inizia il Lange Munte, settore di pavé di 2500 metri13.51 Compatto in testa al gruppo il treno della Q 36.5 Pro Cycling Team, squadra costruita intorno a Tom Pidcock per questa.211 PIDCOCK Thomas212 CHRISTEN Fabio213 FRISON Frederik214 MA?ECKI Kamil215 STEIMLE Jannik216 PARISINI Nicolò217 ZUKOWSKY Nickolas13.49 Si entra nel vivo della corsa: dopo il Lange Munte iaffronteranno in successione tutti i tratti di pavé ed i muri di giornata, fino ad arrivare al Bosberg.13.47 Il distacco del gruppo ora è di 5? 55?.13.45 100 chilometri all’arrivo!!13.