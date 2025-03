Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: 60 km al traguardo, si entra nel vivo della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.48 Ora il gruppo è guidato da Edoardo Affini (Team Visma Lease a Bike), quando sinel tratto in pavé dell’Eikenberg.14.46 3’20” il distacco del gruppo dai sette fuggitivi.14.44 Inizia il tratto in pavé dell’Eikenberg (1200 metri).14.42 Con quest’accelerazione il gruppo è andato sotto i 4? di distacco dai sette fuggitivi.14.41 Il gruppo inizia a spingere, guidato in questo momento dalla Alpecin-Deceuninck.14.40 60 km al.14.38 Sempre 4’30” il divario tra il plotone e i sette battistrada.14.36 Nel gruppo c’è poco movimento: atteggiamento attendista nel plotone, si aspetta l’ta nel tratto dell’Eikenberg.14.33 Foratura per Arnaud De Lie (Lotto).14.31 Distacco pressocché invariato negli ultimi chilometri tra i fuggitivi e il gruppo.