Oasport.it - LIVE Omloop Nieuwsblad 2025 in DIRETTA: 50 km al traguardo, si scaldano i motori nel gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Ilviaggia con un ritardo di 1’30” dai sette fuggitivi.15.00 Inizia il tratto in pavé di Jagerij (0.8 km).14.58 50 km al.14.56 Accelera Ben Turner (INEOS-Grenadiers).14.56 Il ritmo si è intensificato nel, e il distacco dai sette fuggitivi è drasticamente calato.14.55 Iniziato il tratto in pavé di Holleweg, il primo di un trittico interessante.14.53 Ripresi i tre contrattaccanti, occhio che iniziano a muoversi i big.14.52 Tim Van Dijke (Red Bull – BORA – Hansgrohe), Vito Braet (Intermaché – Wanty) e Matthew Brennan i tre corridori all’attacco.14.51 Inizia lo strappo del Wolvenberg.14.50 Attacco da parte di tre corridori del, tra cui troviamo Matthew Brennan (Team Visma Lease a Bike).14.50 Rovinosa caduta per Daan Hoole (Lidl-Trek).