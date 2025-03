Inter-news.it - LIVE Napoli-Inter, Serie A: cronaca e risultato in diretta

è la partita valida per la ventisettesima giornata dellaA 2024-25. Segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Scontro diretto per il primo posto tra le due squadre, una delle due può approfittare del passo falso dell’Atalanta.A (ore 18) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP17.30 L’Atalanta ha pareggiato, una trapuò provare la prima fuga del campionato. Di seguito le formazioni ufficiali del match., LE FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 4 Buongiorno; 21 Politano, 6 Gilmour, 68 Lobotka, 8 McTominay, 37 Spinazzola; 11 Lukaku, 81 Raspadori.A disposizione: 14 Contini, 96 Scuffet, 5 Jesus, 9 Okafor, 15 Billing, 16 Marin, 17 Ora, 18 Simeone, 16 Ngonge, 29 Hasa.