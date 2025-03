Inter-news.it - LIVE Napoli-Inter 0-1: MAMMA CHE GOOOOL DIMARCOOOO!!!

è la partita valida per la ventisettesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Scontro diretto per il primo posto tra le due squadre, una delle due può approfittare del passo falso dell’Atalanta.0-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPSu un calcio di punizione da 25 metri Federico Dimarco disegna una traiettoria fantascientifica e porta in vantaggio l’contro il. GOL CLAMOROSOOOOOOO!!!22? FEEEEEDEEEERICOOOOOOOOOO DIIIIIMAAAAARCOOOOOOOOOOOOOOO!!!20? MCTOMINAY ARRIVA FUORI TEMPO SU DUMFRIES, DOVERI NON FISCHIA FALLO IN AREA DI RIGORE! NESSUN RIGORE, SEMBRA NETTO.18? Lukaku punta Acerbi e mette la palla in mezzo, arriva McTominay e batte verso la porta. Conclusione lenta, Martinez la prende facilmente.