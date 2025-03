Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez imprendibile, podio anonimo per Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.23 Da quandoè approdato nel team ufficiale della Ducati, sin qui persono arrivate solo bastonate: dai Test sino a questa prima parte del GP di. L’italiano è sempre dietro, e non di poco. Pecco lamenta sempre problemi di assetto, feeling, non riesce a guidare come vorrebbe., invece, è andato forte sin da subito con questa moto: solo un caso? Un film peraltro che abbiamo visto anche nel 2024 con Martin.9.22 Completano la top10 Ogura, Morbidelli, Acosta, Quartararo, Binder, Mir e Zarco. 12° Bezzecchi, 15° Marini, 18° Bastianini, 20° Savadori. Ritirato Di Giannantonio per un problema tecnico della sua Ducati.9.21 Marcdomina la Sprint Race del GP di. 2° Alexa 1.185, 3°a 3.423.