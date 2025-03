Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Marquez fa un altro sport, Bagnaia lontanissimo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-7 Caduta per Jack Miller.-7 Purtroppo non possiamo escludere che quello odierno sia solo l’antipasto di quello che ci aspetta in questo Mondiale. Marc, con la moto migliore a disposizione, potrebbe davvero monopolizzarlo.-7 Niente da fare, non va. 2?4 di ritardo da Marc, che sta facendo un. Ma l’italiano è distante anche un secondo e mezzo da Alex, dovendosi guardare le spalle da Ogura.-8 Bezzecchi, dopo una pessima partenza, sta risalendo rabbiosamente. Ora è 13°.-8sembra iniziare ad ingranare e si porta a 1.1 da Alex. A questo punto obiettivo secondo posto. Ma occhio allo spagnolo: ricordiamoci di Aragon 2024.-9 Marcviaggia con 0.9 sul fratello e 1.9 su un anonimo