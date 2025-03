Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: cresce Bagnaia, Morbidelli svetta nella FP2. Ora è tempo di qualifiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.45 Peccoha girato poco ma bene. Il due volte campione del mondo dellaevidentemente ha risolto almeno in parte i problemi allo di feeling con la moto di ieri. Vedremo se saprà confermarlo anche in qualifica.04.43 RIEPILOGO TEMPI FP21Franco211:29.629111:44.92013140.058DucatiPertamina Enduro VR46 Racing Team2MarcMARQUEZ931:29.69990.0701:33.9511515338.51819DucatiDucati Lenovo Team3Francesco631:29.96750.3381:49.8841212337.51814DucatiDucati Lenovo Team4FerminALDEGUER541:29.