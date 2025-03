Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Bagnaia comanda la FP2 davanti ad Alex Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.27si prepara per tornare in pista. Sembra che le difficoltà di ieri siano migliorate. Si confermerà anche in qualifica?04.25 Mentre Marcchiede modifiche alla sua Ducati, Acosta prosegue nel suo lavoro ma non migliora. Bezzecchi si rilancia e fa segnare il suo migliore T1.04.24 AGGIORNAMENTO TEMPI FP21FrancescoP631:29.96751:50.07577339.6139DucatiDucati Lenovo Team2731:30.06850.10118.43944.2971:30.30578337.51511DucatiBK8 Gresini Racing3AiOGURA791:30.20670.23920.03147.5761:30.