Oasport.it - LIVE Moto2, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Vietti prova a lasciare il segno

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alladel GP di, appuntamento inaugurale del Motomondialedi. Ci aspetta una gara da vivere tutta d’un fiato sul tracciato di Buriram, complice la presenza di un Celestinomotivato a iniziare la stagione con il piede giusto.Il centauro in forza alla SUP Racing partirà infatti dalla prima fila dopo aver conquistato la seconda posizione in griglia, cedendo il passo al solo Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), poleman in 1:34.634. Completa la top 3 Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego)Attenzione poi alla seconda fila, occupata da Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), Berry Baltus (Fantic Racing LINO SONEGO) e Darryn Binder (ITALJET Gresini), sesto a 0.