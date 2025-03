Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina Primavera: cronaca e risultato in diretta

L’gioca contro lanella sfida che può valere la corsa al primo posto occupato in questo momento dalla Roma. Segui l’evento con latestuale a cura di-News.it.(ore 11) – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP10.45 Calligaris, Cocchi e Aidoo sono a Napoli con la Prima Squadra, Topalovic rimane in panchina. Tutte le novità nelle formazioni ufficiali di, LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Zamarian; Della Mora, Alexiou, Re Cecconi, Motta; Berenbruch, Bovo, Venturini; De Pieri, Lavelli, Quieto.A disposizione: Taho, Zanchetta, Maye, Spinacce, Mosconi, Zouin, Garonetti, Pinotti, Romano, Topalovic, Vukoje.Allenatore: Zanchetta.: Vannucchi; Baroncelli, Harder, Tarantino, Rubino, Keita, Elia, Kouadio, Bertolini, Scuderi, Caprini.