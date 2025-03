Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina Primavera 2-1: Topalovic mette ancora la firma!

L’gioca contro lanella sfida che può valere la corsa al primo posto occupato in questo momento dalla Roma. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP90? Quattro minuti di recupero.90? GOOOOOOOOOOOL DI TOOOOOPAAAALOOOOOVICCCCCC90? RIGORE PER L’!Rubino sfrutta perfettamente una palla che viene respinta dalla difesa nerazzurra. Di prima calcia colpendo la traversa e infilando Zamarian dai 35 metri. Un missile impossibile da prendere per il portiere.86? GOL INCREDIBILE DI RUBINO DA 35 METRI.85? Altri cambi per l’: fuori Motta e Berenbruch, entrano Zouin e.81? L’sembra in controllo del vantaggio maturato al minuto 62. Lanon si è resapericolosa veramente.