Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina Primavera 0-0: inizia la partita!

L’gioca contro lanella sfida che può valere la corsa al primo posto occupato in questo momento dalla Roma. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP11.02LA10.59 Tutto è pronto al Konami Youth Development Centre per questa grande sfida. Le due squadre entrano nel rettangolo di gioco:in divisa nerazzurra,con la seconda maglia bianca.10.45 Calligaris, Cocchi e Aidoo sono a Napoli con la Prima Squadra, Topalovic rimane in panchina. Tutte le novità nelle formazioni ufficiali di, LE FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Zamarian; Della Mora, Alexiou, Re Cecconi, Motta; Berenbruch, Bovo, Venturini; De Pieri, Lavelli, Quieto.