Inter-news.it - LIVE Inter-Fiorentina Primavera 0-0: finisce il primo tempo!

L’gioca contro lanella sfida che può valere la corsa alposto occupato in questo momento dalla Roma. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APPchiudono ilsul risultato di 0-0. Un palo per la viola su errore di Zamarian, un’occasione per De Pieri sempre dall’errore del portiere in costruzione. Tanto equilibrio tra le squadre che dominano assieme alla Roma questo campionato. A breve il secondodel match.45?ILSENZA RECUPERO!43? Caprini ci prova da fuori, Zamarian respinge in corner.41? Tiro sbilenco di Della Mora dai 30 metri, palla alta!36? Ancora De Pieri sgasa e serve l’inserimento solito di Venturini, che viene fermato prima del tiro.