Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: comincia il match del Palaverde

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-6 Mani del muro per Chirichella in parallela.9-6 Si riscatta Traballi che va a segno.9-5 ACE Zhou che cerca Traballi in battuta e sorprende in parallela.8-5 Murato da Gabi l’attacco di Cekulaev.a spingere.7-5 Out senza tocco la pipe di Nemeth.6-5 Fast tagliente e velenosa di Chirichella.5-5 Pizzica le mani del muro la parallela di Wolosz.5-4 Out il servizio di Nemeth.4-4 Rimane nella sua metacampo il muro di Haak, ben ostacolata da Cekulaev.4-3 Out la sbracciata forzata di Unguereanu.3-3 Diagonale profonda senza appello di Haak.2-3 Lunghissimo rally chiuso dal contrasto vinto a rete dalle umbre.2-2 Primo tempo velocissimo di Bartolini.2-1 Trova le mani del muro l’attacco di Gabi da posto 4.1-1 Non regge l’ottima difesa di De Gennaro sulla diagonale potente di Traballi.