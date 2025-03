Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: campionesse d’Italia per chiudere da imbattute la regular season

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno! Benvenute e benvenuti allatestuale di, 26esima ed ultima giornata del Campionato di Serie A1 di. La parola chiave è spensieratezza: entrambe le formazioni hanno raggiunto con merito i checkpoint prefissati e si preparano al rush finale. Semaforo verde alle 20.30!è reduce da 3 successi nelle ultime quattro gare: l’ultimo (in ordine cronologico) il 3-0 inflitto alle friulane del Talmassons nell’infrasettimanale di mercoledì 26 febbraio che ha permesso di festeggiare il grande traguardo della salvezza davanti al proprio pubblico. La formazione umbra affronta le pantere con la testa libera, consapevole che la stagione proseguirà con la partecipazione ai play-off challenge per un posto nella prossima edizione della terza coppa europea.