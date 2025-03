Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 12-7 avvio di gara vivace e frizzante!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-14 Lungolinea a chiudere di Gabi che mette la parola fine dopo un lungo rally.21-14 Sulle mani alte del muro la soluzione di Traballi.21-13 Sfugge il servizio a Ricci.20-13 Block outsu attacco di Nemeth.TIME OUT20-12 Che muro di Adigwe che sbarra la strada ad Ungureanu.19-12 Primo tempo Chirichella, leggermente staccata da rete.18-12 Buona diagonale in traslazione per Traballi.18-11 Mani out Zhu da posto 4.17-11 Mani out Chirichella in parallela.17-10 ADIGWE! Entra e vola subito a segno con la parallela.16-10 Attacco al bacio di Haak, diagonale detonante senza muro.15-10 Chiusura perfetta di Nemeth in diagonale da posto 2. Terzo personale.15-9 Eckl in primo tempo sulla sette servita perfettamente da Wolosz.Pecorari per Bartolini per il turno in battuta.