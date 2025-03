Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: solo vittorie in regular season per le pantere, umbre a terra a testa alta!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi e appuntamento al prossimo! Buon proseguimento di serata sui nostri canali.22.02è ora attesa dalla doppia importantissima sfida di Champions League (quarti di finale) contro le polacche del Developres Rzeszow: un viatico cruciale nella stagione delle ragazze di Santarelli che hanno chiuso il match d’oggi in un’ora e sedici nonostante la rosa non fosse al meglio per i problemi d’influenza che si sono abbatutti sulle venete.22.00 Wolosz: “Adesso comincia il periodo più importante. Ci tenevamo a chiudere nel migliore dei modi e siamo felici. Il nostro staff ha gestito bene una settimana complicata.”21.57chiude con grande orgoglio unche l’aveva vista partire con 8 sconfitte consecutive salvo poi un girone di ritorno su altilli, per chiudere al decimo posto con 25 punti.