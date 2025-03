Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: raddoppio delle pantere ma le umbre non mollano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Se ne va l’aquilone di Ungureanu. Secondo set asta giocando un’ottima pallavolo!24-23 Gran bel muro di Zhu su Nemeth, da posto 2.23-23 Mani out Unguereanu.TIME OUT23-22 Attacco vincente di Haak con la parallela sporcata dal muro.22-22 Scappa il servizio a Gardini.21-22 Diagonale potente di Ungureanu, non trattiene De Gennaro.21-21 Errore Gabi in servizio.21-20 Resta in campo la difesa a una mano di Gabi. Punto da mettere in bacheca.20-20 Primo tempo okay di Chirichella.TIME OUT19-20 Murata Haak dall’ottimo muro chiuso di, con Gardini.19-19 Out il servizio forzato di Adigwe.19-18 Micidiale attacco di Gabi, non trattiene Cekulaev.Nessun tocco a muro.18-18 Out la diagonale di Adigwe da posto 2.