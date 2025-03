Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: pallavolo brillante nel primo set, scatta il secondo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Gardini forza il colpo in salto che rimane strozzato e respinto dalla rete, da posto 4.0-1 Out la consueta diagonale stretta di Gabi.SET1-0 Diagonale detonante della giovane Adigwe, 24 minuti di bellaal Palaverde!24-15 Bella manata di Gryka intempo.24-14 Adigwe sale in quota e firma il punto da seconda linea.23-14 In rete la palla bassa in servizio di Eckl.23-15 Diagonale esterna sulla riga laterale di Zhu.22-15tempo Bartolini dopo free ball concessa dalle venete.22-14 Lungolinea a chiudere di Gabi che mette la parola fine dopo un lungo rally.21-14 Sulle mani alte del muro la soluzione di Traballi.21-13 Sfugge il servizio a Ricci.20-13 Block outsu attacco di Nemeth.TIME OUT20-12 Che muro di Adigwe che sbarra la strada ad Ungureanu.