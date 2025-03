Oasport.it - LIVE Conegliano-Perugia 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 14-10 le pantere abbozzano la fuga ma Perugia non molla!

16-16 Toccato dal muro l'attacco parallelo di Ungureanu.16-15 Senza problemi l'attacco di Zhu da posto 4.15-15 Out il muro disu Cekulaev.15-14 ACE Nemeth con l'ausilio del nastro!15-13 Out la sbracciata di Zhu in diagonale.15-12 Squillo di Nemeth col fulmine profondo lungolinea.15-11 A segno Haak in diagonale su perla a una mano servita da Wolosz.14-11 Contrasto a rete vinto da.TIME OUT14-10 In campo il servizio di Chirichella, ACE per la numero 18.13-10 Fugge via il servizio di Gardini.12-10 Attacco a segno di Nemeth in accelerazione.12-9 Stringe il colpo Haak che pianta il pallone nei 2,5 metri.11-9 Attacco lungolinea molto potente di Nemeth.11-8 Haak! Esplode la diagonale perfetta da posto 2.10-8 Fast di Gryka murata da Gabi.