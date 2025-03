Oasport.it - LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le meneghine mettono nel mirino il 2° posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 Le due squadre si presentano questa sera già confermate, ampiamente, all’interno della zona playoff.è di fatto 5ª e rimarrà tale in qualsiasi caso., invece, in base al risultato della sua partita e a quella di Scandicci, impegnata contro Novara, può giocarsi il 2°dietro a Conegliano.Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, ultima partita della regular season della Serie A1di.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, ultima partita della regular season della Serie A1di.Lesi presentano in Piemonte per cercare di agguantare il secondo, attualmente ricoperto da Scandicci a 58 punti (uno solo in più rispetto alle ragazze di coach Lavarini).