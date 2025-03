Oasport.it - LIVE Chieri-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 2° posto da mettere in cassaforte per le lombarde

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladi, ultima partita della regular season della Serie A1di.Le meneghine si presentano in Piemonte per cercare di agguantare il secondo, attualmente ricoperto da Scandicci a 58 punti (uno solo in più rispetto alle ragazze di coach Lavarini). Il team milanese è riuscito, alla penultima di campionato, ad accorciare le distanze sullarivale grazia alla vittoria in casa proprio contro la compagine toscana (risultato di 3-2) così danel mirino il sorpasso.Ovviamente, il tutto, dipenderà anche dal risultato di Scandicci contro Novara, in scena in contemporanea alle 20:30 al Palazzo Wanny di Firenze. Per quanto riguarda le rivali di, invece, sarà una sfida apertissima.