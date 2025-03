Oasport.it - LIVE Chieri-Milano 1-3, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le lombarde concedono un set ma passano a Chieri in scioltezza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Non ci resta che augurarvi buona serata e buon divertimento!Ottimo il match delle milanesi che però, a muro, non sembrano nel momento migliore. Il match di oggi non può essere troppo indicativo della stagione perchè i due team non si giocavano nulla.era già ai playoff epuntava solo a prendersi il 2° posto.In concomitanza il match tra Novara e Scandicci è finito 3-1 per le piemontesi e quindisi è classificata ufficialmente come 2ª nella regular season.1-3.17-25 Orro si affida ad Egonu che chiude il match al 4° set! 17-24 Murata Bednarek, neo entrata. Match point per!17-23 Muro in ritardo di, Daalderop può sfondare come vuole.17-22 Passa sopra il muro Anthouli e schiaccia in faccia alle avversarie.